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Schere, Stein, Papier

NickelodeonStaffel 1Folge 7vom 03.05.2026
Eisige Arktis / Prank Battle

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Schere, Stein, Papier

Folge 7: Eisige Arktis / Prank Battle

22 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 6

Die Wohnung des Trios friert zu. Papier versucht, seine Freunde zu retten. Lou nimmt an der Vermieterkonferenz teil. // Das Trio stellt sich einem Prank Battle gegen die Ratten-Bros und Bleistift. Aber Bleistift verfügt über eine geheime Waffe.

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