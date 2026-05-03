Staffel 1Folge 7vom 03.05.2026
Eisige Arktis / Prank BattleJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge 7: Eisige Arktis / Prank Battle
22 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 6
Die Wohnung des Trios friert zu. Papier versucht, seine Freunde zu retten. Lou nimmt an der Vermieterkonferenz teil. // Das Trio stellt sich einem Prank Battle gegen die Ratten-Bros und Bleistift. Aber Bleistift verfügt über eine geheime Waffe.
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Schere, Stein, Papier
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany