Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 29: Meine neue Familie
22 Min.Ab 12
Die 16-jährige Alina Funke soll nach dem Tod ihrer Mutter zu ihrer Tante Nora ziehen. Die chaotische Stewardess ist mit der Situation überfordert. Zwei sehr unterschiedliche Charaktere treffen aufeinander. Beide verstehen den letzten Willen von Alinas Mutter nicht. Doch als Alinas Vater aus den USA anreist, um seine Tochter zu sich zu holen, merken die beiden, wie sehr sie sich inzwischen mögen. Ist Alina doch bei der Tante am besten aufgehoben?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1