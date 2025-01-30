Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 15: Küsse der Anwältin
Die 30-jährige Mara Heldt steht massiv unter Druck. Ihr Vater überschreibt ihr seine Anwaltskanzlei nur unter einer Bedingung: Mara muss einen Juristen heiraten. Doch die junge Anwältin ist eigentlich mit dem Postboten Jakob glücklich zusammen. Mara steht vor der schwierigsten Entscheidung ihres Lebens: die eigenen Anwaltskanzlei und beruflicher Erfolg, oder eine Liebes-Beziehung mit Jakob?
