SAT.1Staffel 5Folge 4
23 Min.Ab 12

Der 43-jährige Joshua Lenden hat Druck an allen Fronten: Im Job drangsaliert ihn sein Schwiegervater, zuhause beschimpft ihn seine herrschsüchtige Ehefrau. Die zufällige Begegnung mit der 20 Jahre jüngeren Alexa stellt sein bisheriges Leben komplett auf den Kopf. Dank ihr realisiert er, dass das Leben mehr zu bieten hat. Doch Alexa verschweigt ihm etwas Schwerwiegendes. Ohne es zu ahnen, steuert der verliebte Familienvater auf die größte Katastrophe seines Lebens zu ...

SAT.1
