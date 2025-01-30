Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 10: Verliebt in einen Schläger
23 Min.Ab 12
Die 20-jährige Saskia Kaiser ist in zerrütteten Verhältnissen aufgewachsen und musste jahrelang zusehen, wie sich ihre alkoholkranke Mutter selbst zugrunde richtet. Umso mehr wünscht sich die junge Frau eine eigene kleine heile Familie. Mit dem Baby, das sie von ihrem Freund Marc erwartet, wird der Wunsch vielleicht bald Wirklichkeit. Doch Marc ist eine tickende Zeitbombe: Eifersucht, Wutausbrüche und Handgreiflichkeiten stehen bei ihm an der Tagesordnung.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1