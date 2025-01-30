Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Brüderlich teilen

SAT.1Staffel 5Folge 17
Brüderlich teilen

Folge 17: Brüderlich teilen

23 Min.Ab 12

Eigentlich sollte sich die 33-jährige Kindergärtnerin Marisa freuen, denn ihr attraktiver neuer Freund Tim will ihr seine Familie vorstellen. Doch Marisa weiß noch nicht, ob Tim wirklich der Richtige für sie ist. Kurz vor dem Familientreffen lernt Marisa in einem Buchladen flüchtig einen Mann kennen, bei dem es richtig funkt. Und das Schicksal führt die Beiden gleich wieder zusammen, denn der Unbekannte ist Tims älterer Bruder Robert.

SAT.1
