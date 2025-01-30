Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 5Folge 11
23 Min.Ab 12

Vom Tellerwäscher zum Millionär? Nicht ganz, aber immerhin vom Zimmermädchen zur Hotelmanagerin: Genau das passiert der 26-jährigen Lucy Schmidt. Als der eigentliche Hoteldirektor ins Krankenhaus muss, springt Lucy für ihn ein und versucht den Investor aus Frankfurt vom Hotel Kaiserhof zu überzeugen. Das hat eine Finanzspritze nämlich mehr als nötig. Doch wie lange kann sie die Lüge der Managerin aufrechterhalten?

SAT.1
