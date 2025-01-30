Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 42: Die Tochter von der Samenbank
23 Min.Ab 12
Nach dem Tod seiner Frau hat sich das Leben für den 41-jährigen Werbefachmann Norbert Niemeyer endlich normalisiert. Tochter Lilly hat mit seiner neuen Frau Jolanda eine liebe Ersatzmutter gefunden, und das Paar plant ein Geschwisterchen. Doch dann erhält Norbert ein Einschreiben, das erneut alles auf den Kopf stellt: Er ist der Vater einer erwachsenen Tochter, die er mit einer Samenspende gezeugt hat. Sie möchte unbedingt ihren echten Vater kennenlernen und sucht ihn auf ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1