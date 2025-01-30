Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 44: Die Hölle aus Crystal
22 Min.Ab 12
Mit Hilfe seiner Freundin Elli hat der 24-jährige Chemiedoktorand Steven Köhler es geschafft, seine Kindheit in Armut und seine kleinkriminelle Vergangenheit hinter sich zu lassen. Seinem jüngeren Bruder Dennis gelingt allerdings der Absprung nicht - er gerät täglich in neue Schwierigkeiten. Steven hilft Dennis jedes Mal aus der Patsche. Doch dann verwickelt Dennis ihn in gefährliche Drogengeschäfte. Steven muss sich entscheiden - für seinen Bruder oder sein eigenes Leben ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1