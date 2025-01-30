Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Leihfrau

SAT.1Staffel 6Folge 49
Die Leihfrau

Die LeihfrauJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 49: Die Leihfrau

22 Min.Ab 12

Das Einzige, woran Schriftsteller Jonas Buttke denken kann, ist sein Roman. Darüber verliert er komplett den Bezug zur Realität - und zu seiner Frau Liliana. Sie hält der jungen Familie den Rücken frei. Doch eines Tages geht es einfach nicht mehr: die Familie steht vor dem finanziellen Aus - und Liliana vor einer schwerwiegenden Entscheidung: soll sie das unmoralische Angebot ihres Chefs annehmen, um die Familie vor dem Ruin zu bewahren?

