Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 58: Liebe zum Dessert
23 Min.Ab 12
Michael Seitz ist seit drei Jahren Witwer und Vater eines achtjährigen Sohnes. Der Koch lebt zusammen mit dem kleinen Tim bei seiner Schwiegermutter, in deren Hotel er auch arbeitet. Eines Tages trifft Michael die Ladendiebin Sandy - und verliebt sich in die junge Frau. Er verschafft ihr sogar einen Job im Familienbetrieb. Doch eines Tages kommt Michael durch einen dummen Zufall hinter Sandys dunkles Geheimnis: Sie muss anschaffen gehen, um ihre Schulden loszuwerden ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1