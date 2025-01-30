Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Experiment

SAT.1Staffel 6Folge 61
Das Experiment

Das ExperimentJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 61: Das Experiment

23 Min.Ab 12

Tim Schmidt ist Punk aus Überzeugung. Anstatt zu arbeiten, hängt der 25-Jährige lieber mit seinen Kumpels herum und schnorrt sich durchs Leben. Doch dann schlägt ihm ein reicher Hotelier eine Wette vor: Wenn Tim es schafft, zwei Schichten in seinem Hotel zu arbeiten, bekommt er 500 Euro. Tim lässt sich auf das Spiel ein und stellt dabei nicht nur den ganzen Betrieb auf den Kopf, sondern beeindruckt auch Hotelmanagerin Simone Haas (26).

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen