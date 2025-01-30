Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 61: Das Experiment
23 Min.Ab 12
Tim Schmidt ist Punk aus Überzeugung. Anstatt zu arbeiten, hängt der 25-Jährige lieber mit seinen Kumpels herum und schnorrt sich durchs Leben. Doch dann schlägt ihm ein reicher Hotelier eine Wette vor: Wenn Tim es schafft, zwei Schichten in seinem Hotel zu arbeiten, bekommt er 500 Euro. Tim lässt sich auf das Spiel ein und stellt dabei nicht nur den ganzen Betrieb auf den Kopf, sondern beeindruckt auch Hotelmanagerin Simone Haas (26).
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1