Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 6Folge 71
Folge 71: Das zweite Leben

22 Min.Ab 12

Die 32-jährige Studentin Joana Hübel könnte nicht glücklicher sein: Bald heiratet sie den angehenden Bezirksbürgermeister Thilo Sandemann. Doch sie hat ein dunkles Geheimnis: Joana hat mit 16 Jahren eine Tochter zur Welt gebracht und sie zur Adoption freigegeben. Sarina sucht den Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter und schreit mit allen Mitteln nach Aufmerksamkeit. Es ist ein Versteckspiel auf Zeit. Denn wenn die Öffentlichkeit von Sarina erfährt, ist Thilos Karriere zu Ende ...

SAT.1
