Halbgott in Weiß

SAT.1Staffel 6Folge 72
Folge 72: Halbgott in Weiß

23 Min.Ab 12

Der 26-jährige Leo Bernhard hat Prüfungsangst und traut sich den Medizinertest nicht zu, dabei wäre er so gerne Arzt. Als er dem Vater seines ehemaligen Schulkameraden Sebastian Eigner das Leben rettet, gibt er sich als Arzt aus und gerät so in einen Strudel von Lügen. Zudem verliebt er sich in Sebastians Freundin Franka. Leo rutscht immer tiefer in seine Lügen, bis es fast zu spät ist und er vor der Wahl steht: Einen Menschen töten oder die Liebe seines Lebens verlieren ?

SAT.1
