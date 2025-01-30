Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 86: London in Love
23 Min.Ab 12
Der 37-jährige Engländer John Morris ist Manager einer großen internationalen Hotelkette. Er lebt nur für seinen Job. Doch als er nach München fliegt, um in der dortigen Filiale Kündigungen und Sparmaßnahmen einzuleiten, trifft er zufällig auf seine Jugendliebe Lisa. Die alte Magie ist sofort wieder da. Sie verbringen einen wundervollen Tag zusammen. Die alleinerziehende Mutter hat gerade ihren Job in genau diesem Hotel verloren. Steckt etwa John hinter der Kündigung?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1