Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 91: Meine Freundin, meine Feindin
23 Min.Ab 12
Neue Stadt, neuer Job, neues Leben - das ist der Plan von Landei Carola (28). Nach der Trennung von ihrem Freund will sie ihrem alten Leben nur noch den Rücken kehren. Trotz der Furcht vor Einsamkeit wagt sie sich alleine in die Großstadt und trifft gleich auf ihre neue Nachbarin, die lebensfrohe Künstlerin Jessie (29). Schnell sind die beiden Frauen ein Herz und eine Seele. Doch nach und nach kommt Jessies wahres Gesicht zum Vorschein. Für Carola beginnt die Hölle auf Erden.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1