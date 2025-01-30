Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der 38-jährige Oliver Wilke liebt seinen Job - vor allem, seitdem er an einem Hilfsprojekt in Afrika arbeitet. Leidtragende ist seine siebenjährige Tochter Marie. Das Scheidungskind befürchtet, dass ihr Vater sie weniger liebt als früher. In der fürsorglichen Valerie, der Doktorin ihrer Lieblingspuppe Minou, findet Marie jedoch eine Vertraute, die ihren Kummer ernst nimmt. Kann Valerie den Papa vor einer Riesendummheit bewahren?

