Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 107: Coming Home
22 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
Ausgerechnet an ihrem Geburtstag bekommt Helena überraschenden Besuch von ihrer jüngeren Schwester Clara. Doch ihre Freude hält sich in Grenzen ...
Weitere Folgen in Staffel 9
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH