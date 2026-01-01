Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Starke Mädchen

SAT.1Staffel 9Folge 9
Starke Mädchen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 9: Starke Mädchen

22 Min.Ab 12

Kopfschutz statt Kopftuch? Aishe Al Sayed (16) ist Muslima und will Boxerin werden. Aber sie muss ihren Sport vor ihrem Vater verheimlichen. Hamid al Sayed ist streng, konservativ und hasst jede Art von Kampfsport. Verzweifelt steht Aishe zwischen der Liebe zum Boxen und der Loyalität zu ihren Eltern. Als Aishe beobachtet, wie Jugendliche einen Rentner fast totprügeln, muss sie sich entscheiden. Das Richtige tun oder ihren Traum weiterleben?

