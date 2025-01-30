Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 20: Der Spezialauftrag
23 Min.Ab 12
Mirko Bunzel steht erfolgreich im Leben: Er liebt seinen Job, mag seine Kollegen und hat ein super Verhältnis zu seinem Chef. Als dieser ihm einen Spezialauftrag anbietet, kann Mirko einfach nicht "nein" sagen. Er soll im Haus seines Chefs Kameras installieren, um dessen Frau eine Affäre nachzuweisen. Was Mirko noch nicht ahnt: Dieser Spezialauftrag wird ihn vor eine Entscheidung zwischen Leben und Tod stellen.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1