Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ehe zu dritt

SAT.1Staffel 9Folge 19
Ehe zu dritt

Ehe zu drittJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 19: Ehe zu dritt

23 Min.Ab 12

Ellen Matthes führt eine unkonventionelle Ehe zu dritt. Sie ist mit Thomas verheiratet, doch seine Geliebte Johanna lebt auch mit ihnen zusammen. Redet sich Ellen diese Konstellation schön? Als sie ihre Vorteile der polygamen Beziehung ausleben möchte und sich immer öfter mit dem Pilot Daniel Brandt trifft, flippt Thomas vor Eifersucht aus. Ellen muss sich entscheiden: Will sie weiterhin eine Ehe zu Dritt? Will sie Thomas für sich allein? Oder entscheidet sie sich für Daniel?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen