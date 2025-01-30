Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Immer auf der Flucht

SAT.1Staffel 9Folge 16
Folge 16: Immer auf der Flucht

23 Min.Ab 12

Nach gefühlt 100 gescheiterten Beziehungen hat Eva endlich ihren Traummann gefunden und ist bereit, mit ihm vor den Altar zu treten. Doch nachdem ihre Schwiegermutter sie mit ihren Hochzeitsplänen bombardiert, dreht Eva durch. Sie löst die Verlobung, kündigt ihren Job und flüchtet zu ihrem besten Freund Marco. Als sie ihn mit ihren wilden Auswanderungsplänen konfrontiert, inszeniert er einen Wink des Schicksals für Eva, der sie dazu zwingt, sich ihren Problemen zu stellen.

SAT.1
