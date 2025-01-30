Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 16: Immer auf der Flucht
23 Min.Ab 12
Nach gefühlt 100 gescheiterten Beziehungen hat Eva endlich ihren Traummann gefunden und ist bereit, mit ihm vor den Altar zu treten. Doch nachdem ihre Schwiegermutter sie mit ihren Hochzeitsplänen bombardiert, dreht Eva durch. Sie löst die Verlobung, kündigt ihren Job und flüchtet zu ihrem besten Freund Marco. Als sie ihn mit ihren wilden Auswanderungsplänen konfrontiert, inszeniert er einen Wink des Schicksals für Eva, der sie dazu zwingt, sich ihren Problemen zu stellen.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
