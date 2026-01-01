Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Drei sind einer zu viel

SAT.1Staffel 9Folge 109
Drei sind einer zu viel

Drei sind einer zu vielJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 109: Drei sind einer zu viel

23 Min.Ab 12

Die Beziehung von Marlene (31) und Yannick (32) sprüht schon lange nicht mehr vor Leidenschaft. Marlene wünscht sich trotzdem nichts mehr als endlich zu heiraten. Dann macht Yannick den langersehnten Antrag. Eigentlich müsste Marlene überglücklich sein, doch die Hochzeitsvorbereitungen laufen nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat. Dann trifft Marlene Ricarda. Plötzlich steht ihre Gefühlswelt auf dem Kopf. Kann etwas, das sich so gut anfühlt, falsch sein?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen