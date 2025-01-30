Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Tanz meines Lebens

SAT.1Staffel 9Folge 31
Tanz meines Lebens

Tanz meines LebensJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 31: Tanz meines Lebens

23 Min.Ab 12

Die 42-jährige Louisa Götz steckt in der Krise: In ihrer Ehe ist die Luft raus, die Familienschreinerei kriegt immer weniger Aufträge und aus Frust hat sie sich mit den Jahren auch noch etliche Kilos angefuttert. Da kommt der charmante Tanzlehrer Pablo (36) wie gerufen: Er bietet Louisa einen Nebenjob in seinem Tanzstudio an und bringt damit ihr ganzes Leben durcheinander!

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen