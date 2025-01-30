Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 33: Der Heckenschütze
23 Min.Ab 12
Bettina Wegener (38) hat sich mit ihrer Wahl, Polizistin zu werden, nicht nur für die Gerechtigkeit sondern auch für Kontrolle entschieden. Doch ausgerechnet bei ihrem eigenen Sohn Max (15) scheint sie diese verloren zu haben. In einem Moment, in dem sie es am Wenigsten erwartet, muss sie erfahren, was für Abgründe sich hinter der Verschlossenheit ihres Sohnes verbergen - und wird damit vor eine Entscheidung gestellt, die nicht nur ihre Karriere beeinflussen wird.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1