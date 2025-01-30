Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 48: Eine unerträgliche Familie
22 Min.Ab 12
Mickey Denborn (16) geht der Erfolgsdruck seines Vaters Jörg total auf die Nerven. Obwohl er unter einer Rechtschreibschwäche leidet, akzeptiert sein Vater keine schlechten Leistungen und macht ihm ständig Druck. Als er auch noch mit einem Joint auf dem Schulklo erwischt wird, rastet Jörg völlig aus und gibt ihm eine Ohrfeige. Mickey hat nun endgültig genug und haut von zu Hause ab. Doch er kriegt schnell zu spüren, dass das Leben auf der Straße kein Zuckerschlecken ist.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1