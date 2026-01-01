Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 9Folge 70
22 Min.Ab 12

Vor 16 Jahren hat sich die erfolgreiche Architektin Diana Engesser mit ihrem Vater endgültig zerstritten. Nur durch eine Zeitungsanzeige erfährt die jetzt 35-Jährige, dass ihr Vater verstorben ist. Voller Reue besucht Diana noch einmal ihr Elternhaus und lernt hier ihre Halbschwester Emily (17) kennen. Diana nimmt Emily - eine aufmüpfige Punkerin - bei sich zuhause auf. Das wird zur großen Herausforderung für die beiden ungleichen Schwestern.

SAT.1
