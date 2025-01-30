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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mein Kind, Dein Kind

SAT.1Staffel 9Folge 97vom 30.01.2025
Mein Kind, Dein Kind

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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 97: Mein Kind, Dein Kind

22 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12

Lena (35) und Nick (38) haben ihrem Sohn Vincent (9) bisher verschwiegen, dass er adoptiert ist. Doch eines Tages findet er es heraus und wendet sich von seiner "falschen" Mutter ab. Mit allen Mitteln versucht Lena ein Treffen zwischen Vincent und seiner leiblichen Mutter zu verhindern und droht damit die gesamte Familie zu zerreißen. Denn Lena will Vincent vor der dunklen Vergangenheit seiner Mutter schützen. Oder ist das nur eine weitere Lüge?

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