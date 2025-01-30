Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 97: Mein Kind, Dein Kind
22 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
Lena (35) und Nick (38) haben ihrem Sohn Vincent (9) bisher verschwiegen, dass er adoptiert ist. Doch eines Tages findet er es heraus und wendet sich von seiner "falschen" Mutter ab. Mit allen Mitteln versucht Lena ein Treffen zwischen Vincent und seiner leiblichen Mutter zu verhindern und droht damit die gesamte Familie zu zerreißen. Denn Lena will Vincent vor der dunklen Vergangenheit seiner Mutter schützen. Oder ist das nur eine weitere Lüge?
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH