Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schlag den Star

Stimme und Charisma: Leony vs. Stefanie Giesinger

ProSiebenStaffel 2024Folge 1vom 03.11.2024
Stimme und Charisma: Leony vs. Stefanie Giesinger

Stimme und Charisma: Leony vs. Stefanie GiesingerJetzt kostenlos streamen

Schlag den Star

Folge 1: Stimme und Charisma: Leony vs. Stefanie Giesinger

164 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 12

Ruhm und Ehre winken der Siegerin von Schlag den Star. Und nicht zu vergessen: 100.000 Euro! Sängerin Leony und Model Stefanie Giesinger wollen beide Geschick und Kampfgeist im Duell gegeneinander beweisen. Wer hält durch?

Weitere Folgen in Staffel 2024

Alle Staffeln im Überblick

Schlag den Star
ProSieben
Schlag den Star

Schlag den Star

Alle 3 Staffeln und Folgen