Duell der Paare: Annemarie & Wayne Carpendale vs. Bushido & Anna-Maria FerchichiJetzt kostenlos streamen
Schlag den Star
Folge 5: Duell der Paare: Annemarie & Wayne Carpendale vs. Bushido & Anna-Maria Ferchichi
251 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12
In dieser Ausgabe treten die Ehepaare Annemarie und Wayne Carpendale und Anna-Maria Ferchichi und Bushido in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Dem Sieger winkt eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schlag den Star
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen