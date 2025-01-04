Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schlag den Star

Das große Gag-Duell: Paul Panzer vs. Kaya Yanar

ProSiebenStaffel 2024Folge 3vom 04.01.2025
Das große Gag-Duell: Paul Panzer vs. Kaya Yanar

Das große Gag-Duell: Paul Panzer vs. Kaya YanarJetzt kostenlos streamen

Schlag den Star

Folge 3: Das große Gag-Duell: Paul Panzer vs. Kaya Yanar

242 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12

In dieser Ausgabe treten die Comedians Kaya Yanar und Paul Panzer in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Dem Sieger winkt eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Alle Staffeln im Überblick

Schlag den Star
ProSieben
Schlag den Star

Schlag den Star

Alle 4 Staffeln und Folgen