Schlosshotel Orth (1/20): Die Königskinder
Schlosshotel Orth Staffel 5
Folge 1: Schlosshotel Orth (1/20): Die Königskinder
Der renovierte Speisesaal wird wiedereröffnet. Wenzel ist von den Vorbereitungen völlig gestresst, außerdem findet auch noch eine Hundeschau statt. Zu dieser ist Arnold Petermann mit seinem Königspudel Wum angereist. Auch seine Ex-Freundin Celia ist da, mit ihrem Pudel Vanessa, Wums Schwester. Arnold bekämpft Celia und Vanessa, weil er glaubt, dass sie Konkurrenten sind. Dabei wollte Celia nur Pudel und Herrchen wieder zusammenführen. Hundeschau und Saaleröffnung werden ein voller Erfolg. Aber als Nico, Wenzels Sohn, der aus Paris gekommen ist, seinem Vater den wahren Grund für seinen Besuch gesteht, erleidet Wenzel eine Herzattacke. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole Beutler (Fanny) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Heinz Trixner (Vinzenz) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Florentin Groll (Thallinger) Andreas Ban (Lukas) Johanna C. Hohloch (Anges) Christian Pogats (Sebastian) Janette Kössler (Lilo) Mischa Fernbach (Nico) Elke Winkens (Celia Merck) Martin Armknecht (Arnold Petermann) u.a. Regie: Stefan Klisch Buch: Uta Berlet Bildquelle: ORF/Milenko Badzic
