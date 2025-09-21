Schlosshotel Orth (18/20): Verbotene LiebeJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 5
Folge 20: Schlosshotel Orth (18/20): Verbotene Liebe
46 Min.Folge vom 21.09.2025
Die Geschäftsleitung plant weiter an Felix’ Versetzung und setzt diesmal auf einen Personalinspektor. Während Vinzenz versucht, ihn schlecht darzustellen, überzeugt das Team mit Disziplin und Freundlichkeit. Selbst Lisa stellt dafür ihre frische Beziehung hinten an, denn im Hotel gilt: „Gäste sind tabu!“ Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz) Sascha Wussow (Georg) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Janette Kössler (Lilo) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Regie: Kurt Ockermüller Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schlosshotel Orth Staffel 5
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0