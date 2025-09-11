Schlosshotel Orth (12/20): Neue AufgabenJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 5
Folge 14: Schlosshotel Orth (12/20): Neue Aufgaben
Albert bekommt unerwarteten Besuch: Ein Mädchen namens Nina behauptet, seine Tochter zu sein. Albert versteckt sie in der Wäschekammer, was zu allerlei zweideutigen Mutmaßungen beim Personal führt. Als Nina wegläuft, beschließt er, mit offenen Karten zu spielen - und muss einsehen, dass er einer Schwindlerin aufgesessen ist. Susanne versucht, Pepis Wiedereinstellung zu vereiteln, indem sie Felix erzählt, Pepi wäre schwanger. Doch ihre Intrige basiert nur auf Gerüchten, und auch ihre Nachfolge als Direktorin ist ungewiss. Also kündigt sie ihren Abgang an - aber nicht ohne sich vorher wertvolle Informationen zu sichern. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz) Barbara Wussow (Susanne Neumann) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Birgit Linauer (Pepi) Karl Menrad (Albert Novak) Christian Pogats (Sebastian) Janette Kössler (Lilo) Julia Cencig (Lisa) Johanna C. Hohloch (Agnes) Wolke Hegenbarth (Nina) u.a. Regie: Karl Kases Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
