ORF2Staffel 5Folge 16vom 15.09.2025
46 Min.Folge vom 15.09.2025

Susanne besticht die Wäscherei Filaska, die daraufhin ihre Zusammenarbeit mit dem Schlosshotel aufkündigt. Fanny kann die Wogen glätten, droht Susanne aber mit einem gerichtlichen Nachspiel. Kurz darauf hält sie ein Fax der "Historischen Hotels" in Händen, in dem der Vorstand erstaunliche Forderungen stellt. Lilo lernt zwei Filmemacher kennen, die nach einem Schatz im Traunsee tauchen. Da sie fürs "Tagblatt" volontiert, will sie eine Reportage über die beiden machen. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. In der Küche sorgt Albert für Unruhe, als er Agnes feuern will. Aber das Personal hält zusammen - immerhin steht Albert im Verdacht, Firmengeheimnisse an Susanne weitergegeben zu haben. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz) Barbara Wussow (Susanne Neumann) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Birgit Linauer (Pepi) Andreas Ban (Lukas) Karl Menrad (Albert Novak) Christian Pogats (Sebastian) Janette Kössler (Lilo) Johanna C. Hohloch (Agnes) Alexander Lhotzky (Filaska jun.) Mirco Wallraf (Siggi Tornstein) Georg Prokop (Rolf Brendler) u.a. Regie: Karl Kases Buch: Rochus Bassauer Bildquelle: ORF/Hubert Mican

