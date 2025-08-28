Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 5

Schlosshotel Orth: Barbara Wussow neu im Team

ORF2Staffel 5Folge 3vom 28.08.2025
Schlosshotel Orth: Barbara Wussow neu im Team

2 Min.Folge vom 28.08.2025

Die 5. Staffel der Fernsehserie "Schloßhotel Orth" verzeichnete mit Schauspielerin Barbara Wussow in der Rolle der neuen Geschäftsführerin eine prominente Verstärkung. Kollege Klaus Wildbolz kündigte hingegen an, dass er sich nach Drehschluss dieser Staffel zurückziehen werde. Sendung: "Seitenblicke" vom 27.04.2000

