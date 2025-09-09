Schlosshotel Orth (10/20): Der tragische UnfallJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 5
Folge 12: Schlosshotel Orth (10/20): Der tragische Unfall
Fanny spricht wegen seiner Beziehung zu Susanne nicht mehr mit Wenzel, und ihre Ehe ist am Ende. Vor diesem spannungsreichen Hintergrund bereitet Schimek einen karitativen Liederabend auf einem Seedampfer vor. Der Kartenverkauf stockt. Da taucht der Sänger Michael Balthasar auf, mit dem Schimek einst im Duett sang. Balthasar schlägt vor, statt Schimek zu singen, um den Verkauf anzukurbeln. Am Tag des Konzerts ist er jedoch heiser, woraufhin Schimek einspringen muss. In einer unbeobachteten Minute fällt Rosa nach dem Konzert in den See. Wenzel hechtet seiner Enkeltochter nach und kann sie retten. Doch sein selbstloser Einsatz hat fatale Folgen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl) Sascha Wussow (Georg) Barbara Wussow (Susanne Neumann) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Karl Menrad (Albert Novak) Peter Minich (Michael Balthasar) Regie: Karl Kases Buch: Katharina Hajos, Constanze Fischer Bildquelle: ORF/Hubert Mican
