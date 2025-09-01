Schlosshotel Orth (4/20): Späte RacheJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 5
Folge 6: Schlosshotel Orth (4/20): Späte Rache
Während ein wichtiger Ärztekongress im Hotel läuft, spitzt sich die Animositäten zwischen Personal und Frau Neumann zu. Auch Frau Neumanns Bruder Leopold ist mit Gattin anwesend. Susanne Neumann will, dass für ihren Bruder, mit dem sie sich nicht sehr gut versteht, alles perfekt ist. Aber sie wird nur von Leopolds Frau tyrannisiert, die sich außerdem einen jungen Chirurgen anlacht. Bald stellt sich jedoch heraus, dass er gar kein promovierter Arzt ist, sondern sich an Dr. Neumann rächen wollte, weil dieser ihn einst bei einer wichtigen Prüfung durchfallen ließ. Dr. Neumann bricht schließlich mit seiner Frau und versöhnt sich mit seiner Schwester. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Barbara Wussow (Susanne Neumann) Hans Kraemmer (Josef Schimeck) Lotte Ledl (Anna Kofler) Birgit Linauer (Pepi) Andreas Ban (Lukas) Julia Cencig (Lisa) Johanna C. Hohloch (Agnes) Janette Kössler (Lilo) Christian Pogats (Sebastian) Ottokar Lehrner (Markus) Karl Menrad (Albert Novak) Wilfried Hochholdinger (Dr. Grabowski) Frank Hoffmann (Leopold Neumann) Viktoria Schubert (Ann-Kathrin Neumann) u.a. Regie: Stefan Klisch Bildquelle: ORF/Hubert Mican
