Schlosshotel Orth (6/20): Bittere WahrheitJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 5
Folge 8: Schlosshotel Orth (6/20): Bittere Wahrheit
Wenzel und Eva verbringen ein Wochenende bei Georg und Andrea. Wenzel ist sich seiner Gefühle für Eva nicht mehr sicher. Da ereilt ihn ein Anruf von Suanne Neumann: Vinzenz hat heimlich einen Vertrag mit dem Billig-Anbieter "Easy Travel" abgeschlossen. Wenzel fährt sofort ins Hotel und lässt eine gekränkte Eva zurück. Er nötigt Vinzenz den Vertrag rückgängig zu machen und feiert das mit Susanne. Aber aus einem harmlosen Dinner wird bald mehr. Zu Gast im Hotel sind Robert und Erika Maendel, um den Geburtstag von Roberts Mutter zu feiern. Das hoffnungslos zerstrittene Paar spielt Frau Maendel das große Glück vor, weil Robert sich davon eine größere Erbschaft verspricht. Aber die alte Frau Maendel ist nicht von gestern. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Barbara Wussow (Susanne Neumann) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Janette Kössler (Lilo) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler), Birgit Linauer (Pepi) Barbara Lanz (Nicki Schwarzkopf) Miguel Herz-Kestranek (Walter Schwarzkopf) Valentin Schreyer (Oliver) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Ottokar Lehrner (Markus) Karl Menrad (Albert Nowak) u.a. Buch: Rochus Bassauer Regie: Stefan Klisch Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick