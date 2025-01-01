Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 1
49 Min.Ab 6

In der ersten Folge von "Schluss mit Schulden" hilft Franz Kurz einem hochverschuldeten Friseur, wieder Ordnung in dessen Finanzen zu bringen. Zudem trifft Franz Kurz Andreas, der durch ausbleiben der Gehaltszahlungen seines ehemaligen Arbeitgebers in die Schuldenfalle getappt ist.

ATV
