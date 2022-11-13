Schluss mit Schulden
3 StaffelnAb 6
3 StaffelnAb 6
Mit Joyn+ ohne Werbung schauen
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Schluss mit Schulden
Nicht wenige Menschen in Österreich tappen in die Schuldenfalle und finden nicht mehr heraus aus ihrem finanziellen Desaster. Der Wiener Ex-Finanzpolizist Franz Kurz hat in seinem Ruhestand beschlossen, den Betroffenen zu helfen und ihnen den Weg aus ihrer Verschuldung zu zeigen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: ProSiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs