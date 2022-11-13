Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1 Folge 5: Geldnot nach Baustellenpfusch

ATVStaffel 1Folge 5vom 13.11.2022
ATV-Schulden-Coach Franz Kurz berät Marianne aus Unterkärnten, die für den Ausbau ihres Hauses einen hohen Kredit aufnehmen musste. Seitdem die alleinerziehende Mutter ihren Job verloren hat, kann sie den Schuldenberg kaum noch abtragen. Und auch Niederösterreicher Keelan braucht die Hilfe des Coaches: Während der Pandemie brach der Umsatz seines kleinen Unternehmens ein und er schlitterte in die Insolvenz.

