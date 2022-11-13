Staffel 1 Folge 5: Geldnot nach BaustellenpfuschJetzt kostenlos streamen
Schluss mit Schulden
Folge 5: Staffel 1 Folge 5: Geldnot nach Baustellenpfusch
47 Min.Folge vom 13.11.2022Ab 6
ATV-Schulden-Coach Franz Kurz berät Marianne aus Unterkärnten, die für den Ausbau ihres Hauses einen hohen Kredit aufnehmen musste. Seitdem die alleinerziehende Mutter ihren Job verloren hat, kann sie den Schuldenberg kaum noch abtragen. Und auch Niederösterreicher Keelan braucht die Hilfe des Coaches: Während der Pandemie brach der Umsatz seines kleinen Unternehmens ein und er schlitterte in die Insolvenz.
Schluss mit Schulden
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4