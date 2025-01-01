Staffel 1 Folge 6: Pandemie-PleiteJetzt kostenlos streamen
Schluss mit Schulden
Folge 6: Staffel 1 Folge 6: Pandemie-Pleite
48 Min.Ab 6
ATV-Schulden-Coach Franz Kurz steht Ergotherapeutin Uschi bei. Die Betreiberin zweier eigener Praxen hat die Corona-Pandemie finanziell schwer getroffen und sie muss als alleinerziehende Mutter drei minderjährige Kinder großziehen. Die Alimente hat Uschis Ex-Mann einbehalten. Auch der Gastronomin Karin und ihrem Mann hat die Corona-Krise den Boden unter den Füßen weggezogen. Seit den Lockdowns bleiben in ihrem Café die Kunden aus. Und der Schuldenberg wächst und wächst.
Schluss mit Schulden
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4