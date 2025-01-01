Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schluss mit Schulden

Staffel 1 Folge 6: Pandemie-Pleite

ATVStaffel 1Folge 6
Staffel 1 Folge 6: Pandemie-Pleite

Staffel 1 Folge 6: Pandemie-PleiteJetzt kostenlos streamen

Schluss mit Schulden

Folge 6: Staffel 1 Folge 6: Pandemie-Pleite

48 Min.Ab 6

ATV-Schulden-Coach Franz Kurz steht Ergotherapeutin Uschi bei. Die Betreiberin zweier eigener Praxen hat die Corona-Pandemie finanziell schwer getroffen und sie muss als alleinerziehende Mutter drei minderjährige Kinder großziehen. Die Alimente hat Uschis Ex-Mann einbehalten. Auch der Gastronomin Karin und ihrem Mann hat die Corona-Krise den Boden unter den Füßen weggezogen. Seit den Lockdowns bleiben in ihrem Café die Kunden aus. Und der Schuldenberg wächst und wächst.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schluss mit Schulden
ATV
Schluss mit Schulden

Schluss mit Schulden

Alle 2 Staffeln und Folgen