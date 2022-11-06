Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 01 Folge 04: Ist das Gasthaus noch zu retten?

ATVStaffel 1Folge 4vom 06.11.2022
47 Min.Folge vom 06.11.2022Ab 6

Franz Kurz besucht diesmal einen Familienbetrieb, welcher sich ganz dem Thema Gastronomie verschrieben hat. Kann Franz Kurz dabei helfen, den Generationenbetrieb zu retten? Ebenfalls kämpft ein Vermieter von Apartments um seine finanzielle Existenz, da sein Geschäft durch die Corona-Pandemie fast gänzlich eingebrochen ist. Wie wird Franz Kurz mit dem immensen Schuldenbetrag umgehen?

