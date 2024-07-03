Schmatzo
Folge 296: Schmatzo
16 Min.Folge vom 03.07.2024Ab 12
In dieser Folge dreht sich alles um das perfekte Frühstück. Da darf ein frisch gebackener Striezel und selbstgemachte Marmelade nicht fehlen. Wie gut, dass Alex Estelle und Noemi zur Seite hat: Die zwei Zuckerbäckerinnen zeigen ihm, wie sie die Striezel in Windeseile flechten. Außerdem bereiten die drei Frühstücksköche selbstgemachte Marmelade zu. Mit Nadel, Faden und Teefiltern basteln Elias, Ashley, Amos und Anna-Sophie kreative Teebeutel. Alex zeigt ihnen außerdem, wie einfach es geht, Tee selbst herzustellen. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
Schmatzo
