Schmatzo: So macht Schule SpaßJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 308: Schmatzo: So macht Schule Spaß
16 Min.Folge vom 28.08.2024
Bei den Kids ist schlechte Laune angesagt. Der Grund: sie sind mit ihrer Schuljause unglücklich. Alex schlägt vor, dass sie gemeinsam eine coole Schuljause zubereiten. Beim Kochen sorgen Estelle und David für einige Überraschungen. Der sonst so brave David zeigt Alex, dass in ihm ein echter Streichemeister steckt. Am Basteltisch herrscht Pausenstimmung: Clemens, Amos, Joanna und Ashley basteln Stempel aus Radiergummis und superschnelle Papierflieger. So macht Schule Spaß! Bildquelle: ORF/René Rothkopf
Schmatzo
Altersfreigabe:
0