Schmatzo: Essen wie im OrientJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 304: Schmatzo: Essen wie im Orient
16 Min.Folge vom 14.08.2024
Die Koch-Kids entdecken heute den Orient. Selbstgemachte Fleischspieße und Hummus dürfen da natürlich nicht fehlen. Wie praktisch, dass Anna-Sophies Vater aus dem Iran kommt und sie Alex und Stani mit Tipps und Tricks rund um die orientalische Küche versorgt. Außerdem stellen sich die drei Köche einem Zitronenbeiß-Wettbewerb. Wer wird wohl die saure Herausforderung gewinnen? Am Esstisch basteln Amos, Estelle, Theresa und Nepomuk orientalische Teelichter aus alten Gurkengläsern. Beflügelt von den Düften des Orients beeindruckt Estelle mit einer spontanen Bauchtanzeinlage. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
