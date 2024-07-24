Schmatzo: PartynachmittagJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 301: Schmatzo: Partynachmittag
16 Min.Folge vom 24.07.2024
Bei Alex und den Koch-Kids ist Partylaune ausgebrochen! Ashley, David und Alex zaubern schnelle Gerichte, die auf einer spontanen Party nicht fehlen dürfen: Die drei Köche backen Kartoffelbrot, dazu servieren sie Aufstriche. Anna-Sophie, Joanna, Noemi und Amos sorgen mit bunten Stanitzeln als Namenskärtchen für die passende Deko. Der Schmatzo-Party steht somit nichts mehr im Weg! SHAKALAKA-YO!!! Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schmatzo
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0