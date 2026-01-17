Backstage-Talk mit den "School of Champions"-StarsJetzt kostenlos streamen
School of Champions Staffel 3
Folge 10: Backstage-Talk mit den "School of Champions"-Stars
6 Min.Folge vom 17.01.2026
Die "School of Champions"-Stars Emilia Warenski, Marie Theres Müller, Anna Thunhart, David-Joel Oberholzer und Mikka Forcher geben im Backstage-Talk persönliche Einblicke in die neue Staffel der Serie. Sie verraten unter anderem, welcher Figur sie selbst am ähnlichsten sind, wie sich ihre Charaktere in der Serie weiterentwickeln und welche Wünsche sie für eine mögliche 4. Staffel haben. Persönlich, ehrlich und mit viel Humor!
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School of Champions Staffel 3
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Copyrights:© Season 3: ORF 1