School of Champions (3/8)Jetzt kostenlos streamen
School of Champions Staffel 3
Folge 3: School of Champions (3/8)
Ein waghalsiges Rennen von Nikki und Danis kontroverser TV-Auftritt sorgen für Aufruhr. Gleichzeitig schließt die Ski-Akademie endgültig und die jungen Talente stehen vor dem Aus ihrer Karrieren. Inhalt: Luca ist nach einem Streit mit Dani überstürzt in die Berge geflohen und begegnet dort der Freeriderin Fabienne. Nikki entdeckt, dass die Ski-Austria-Trainingsstrecke derzeit nicht genutzt wird: Die perfekte Gelegenheit für ihn und seine Freunde, endlich richtig Abfahrt zu trainieren. Doch die Strecke ist ungesichert, und plötzlich taucht ein Kind auf. Besetzung: Emilia Warenski (Dani Strobl) Luna Mwezi (Nawal Ammann) Imre Lichtenberger (Nikki Auer) Moritz Uhl (Georg Stoiber) Mikka Forcher (Luca Rossi) Marie Theres Müller (Solenn Eden) David-Joel Oberholzer (Bobby Harrer) Anna Thunhart (Steffi Strobl) Simon Hatzl (Stefan Veighofer) Jakob Seeböck (Mark Auer) Thomas Mraz (Karl Strobl) Josepine Ehlert (Franziska Huber) Judith Altenberger (Tina) Ferdinand Hofer (Albin) Gregor Seberg (Helmut Schiesstl) Regie: Jakob Fischer Drehbuch: Marie-Therese Thill, Thomas Christian Eichtinger, Marlene Rudy, Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/BR/Superfilm/
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